Самедов о скандальном высказывании Погребняка: глобально я тоже против натурализации
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- globallookpress.com
«Не читал его интервью. Я так понимаю, что он говорил о натурализованных игроках. Глобально тоже против натурализации», — цитирует хавбека «Матч ТВ».
При этом он отметил, что допускает натурализацию в исключительных случаях, но не хочет, чтобы это было на постоянной основе.
«Отлично общаюсь со всеми ребятами в сборной, кто получил российские паспорта. Они классные парни. Я против самой системы», — добавил Самедов.
В недавнем интервью Погребняк заявил, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России, и назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок.
Ранее стало известно, когда комитет РФС по этике рассмотрит высказывания Погребняка о легионерах.