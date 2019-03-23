Самедов о скандальном высказывании Погребняка: глобально я тоже против натурализации

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов прокомментировал слова форварда екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о натурализованных футболистах в составе сборной России.

«Не читал его интервью. Я так понимаю, что он говорил о натурализованных игроках. Глобально тоже против натурализации», — цитирует хавбека «Матч ТВ».

При этом он отметил, что допускает натурализацию в исключительных случаях, но не хочет, чтобы это было на постоянной основе.

«Отлично общаюсь со всеми ребятами в сборной, кто получил российские паспорта. Они классные парни. Я против самой системы», — добавил Самедов.

В недавнем интервью Погребняк заявил, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России, и назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок.

Ранее стало известно, когда комитет РФС по этике рассмотрит высказывания Погребняка о легионерах.