Самедов о скандальном высказывании Погребняка: глобально я тоже против натурализации

Короткая ссылка
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов прокомментировал слова форварда екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о натурализованных футболистах в составе сборной России.
Самедов о скандальном высказывании Погребняка: глобально я тоже против натурализации
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Не читал его интервью. Я так понимаю, что он говорил о натурализованных игроках. Глобально тоже против натурализации», — цитирует хавбека «Матч ТВ».

При этом он отметил, что допускает натурализацию в исключительных случаях, но не хочет, чтобы это было на постоянной основе.

«Отлично общаюсь со всеми ребятами в сборной, кто получил российские паспорта. Они классные парни. Я против самой системы», — добавил Самедов.

В недавнем интервью Погребняк заявил, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России, и назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок.

Ранее стало известно, когда комитет РФС по этике рассмотрит высказывания Погребняка о легионерах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить