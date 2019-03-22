УНИКС проиграл «Валенсии» и не смог выйти в финал баскетбольного Еврокубка

Казанский УНИКС потерпел поражение от испанской «Валенсии» во втором матче серии полуфинала баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 79:73 в пользу гостей.

Самым результативным в составе «Валенсии» стал Сэм ван Россом, набравший 15 очков. В составе УНИКСа 13 очков набрал Эррик Макколум.

Счёт в серии до двух побед стал 2:0 в пользу «Валенсии», которая таким образом вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Альба» — «Андорра».

Ранее сообщалось, что Евролига выступила с заявлением в связи с угрозами форварду ЦСКА Уиллу Клайберну.