Колобков рад успехам российских фигуристок на ЧМ в Сайтаме

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал результаты выступления Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Софьи Самодуровой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в японской Сайтаме.
Колобков рад успехам российских фигуристок на ЧМ в Сайтаме
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Сегодня все наши девушки показали великолепные прокаты! Искренне поздравляю Алину Загитову. Она справедливо завоевала свой первый в карьере титул чемпионки мира с преимуществом более 10 баллов от ближайшей конкурентки. Рад за Женю Медведеву, которая показала фантастическое катание: уверенное, безупречное. Софья Самодурова молодец, собралась после не вполне удачного выступления в короткой программе. Показала себя настоящим бойцом. Её можно поздравить с отличным дебютом. Очень рад успехам наших девушек», — заявил Колобков.

16-летняя Загитова впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира, набрав по итогам проката короткой и произвольной программ на мировом первенстве 2019 года в Сайтаме 237,50 балла. Медведева заняла третье место с результатом 223,80 балла. Самодурова завершила соревнования на восьмой строчке итогового протокола с 208,58 балла.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева обнялись на церемонии награждения призёров ЧМ в Сайтаме.

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