Агент Гризманна утверждает, что не ведёт переговоров с другими клубами

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Сестра и по совместительству агент нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна Мод Гризманн опровергла слухи о желании французского футболиста покинуть нынешний клуб.

«Есть только один клуб, с которым мы контактируем, и это «Атлетико». Утомительно читать новые слухи о том, что думает брат относительно своего будущего. Могу заверить, что сейчас ничего не происходит», — цитирует представителя футболиста L’Équipe.

Также Мод Гризманн добавила, что в настоящее время все мысли игрока связаны с национальной сборной Франции, в расположении которой он готовится к отборочным матчам чемпионата Европы-2020.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Гризманна.

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