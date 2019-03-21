Газзаев прокомментировал слова Погребняка о легионерах в сборной России по футболу

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Заслуженный тренер России, зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал высказывание нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о выступлении легионеров в составе сборной России по футболу.
Газзаев прокомментировал слова Погребняка о легионерах в сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Глобализация происходит во всём мире. И в спорте — в том числе. Если уж сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого… В общем, считаю, дискуссиям на данную тему следует положить конец раз и навсегда», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что если футболист получил российское гражданство и своей игрой заслужил вызов в национальную команду, то он имеет полное право за неё выступать.

«Это здоровая и сильная конкуренция. Снова напомню про середину нулевых, когда в чемпионате России не было лимита, но наши клубы выигрывали Кубок УЕФА, сборная производила фурор на чемпионате Европы, и многие наши футболисты уезжали в Европу. А сейчас пять российских игроков в любом состоянии попадают в стартовый состав каждого клуба, даже если не соответствуют по текущему состоянию или уровню мастерства. Поверьте, вот эта проблема — гораздо хуже, чем точечная натурализация», — добавил специалист.

Ранее Александр Дюков заявил, что комитет РФС по этике даст оценку словам Погребняка о легионерах.

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