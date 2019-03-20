Сборная России по футболу U19 сыграла вничью с Азербайджаном в элитном отборе Евро-2019
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в первом туре элитного раунда отбора к чемпионату Европы 2019 года по футболу для игроков не старше 19 лет.
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 0:0.
В следующем матче подопечные Андрея Гордеева сыграют с Румынией 23 марта.
Ранее сборная России по футболу U17 обыграла Польшу в элитном раунде Евро-2019.
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