Сборная России по футболу U19 сыграла вничью с Азербайджаном в элитном отборе Евро-2019

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Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в первом туре элитного раунда отбора к чемпионату Европы 2019 года по футболу для игроков не старше 19 лет.
Сборная России по футболу U19 сыграла вничью с Азербайджаном в элитном отборе Евро-2019
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 0:0.

В следующем матче подопечные Андрея Гордеева сыграют с Румынией 23 марта.

Ранее сборная России по футболу U17 обыграла Польшу в элитном раунде Евро-2019.

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