Радимов извинился за слова в адрес футболиста «Спартака» Глушенкова

Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов принёс извинения за резкое высказывание в адрес полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.

«Я тут с пацанами тренировку провёл, а они все плюс-минус ровесники Максима Глушенкова. Репу почесал — зря я тогда на парня понёс. Он просто под раздачу попал», — написал специалист в своём Instagram.

По его словам, он обязан публично извиниться перед игроком, так как высказывался в его адрес так же на широкую аудиторию. Радимов пожелал Глушенкову удачи и больше голов за «Спартак».

«Не прав я был, признаю! Поздновато извиняюсь, но ведь лучше так, чем никогда», — говорится в сообщении Радимова.

Во втором тайме матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» Глушенков вступил в борьбу с нападающим Себастьяном Дриусси. Аргентинец упал, а его одноклубник Юрий Жирков ударил по мячу и попал полузащитнику «Спартака» по спине. После эпизода Радимов заявил, что Жирков зря не попал в голову хавбека.

Ранее Глушенков заявил, что не специально наступил на ногу Жиркову.