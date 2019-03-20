Радимов извинился за слова в адрес футболиста «Спартака» Глушенкова

Короткая ссылка
Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов принёс извинения за резкое высказывание в адрес полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.
Радимов извинился за слова в адрес футболиста «Спартака» Глушенкова
  • РИА Новости

«Я тут с пацанами тренировку провёл, а они все плюс-минус ровесники Максима Глушенкова. Репу почесал — зря я тогда на парня понёс. Он просто под раздачу попал», — написал специалист в своём Instagram.

По его словам, он обязан публично извиниться перед игроком, так как высказывался в его адрес так же на широкую аудиторию. Радимов пожелал Глушенкову удачи и больше голов за «Спартак».

«Не прав я был, признаю! Поздновато извиняюсь, но ведь лучше так, чем никогда», — говорится в сообщении Радимова.

Во втором тайме матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» Глушенков вступил в борьбу с нападающим Себастьяном Дриусси. Аргентинец упал, а его одноклубник Юрий Жирков ударил по мячу и попал полузащитнику «Спартака» по спине. После эпизода Радимов заявил, что Жирков зря не попал в голову хавбека.

Ранее Глушенков заявил, что не специально наступил на ногу Жиркову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить