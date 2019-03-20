Талалаев рассказал, почему отказался войти в тренерский штаб сборной России при Капелло

Российский специалист Андрей Талалаев, ныне возглавляющий армянский клуб «Пюник», рассказал, почему отказался от предложения войти в тренерский штаб сборной России по футболу под руководством итальянца Фабио Капелло.

«Первые три недели я работал с Капелло и его штабом. В первые дни я увидел, насколько всё чётко регламентировано в работе Капелло. Дон Фабио видел меня скорее функционером, чем тренером. А я в тот момент хотел развиваться именно в тренерской профессии. Понял, что тратить два года бессмысленно. Решил отказаться, несмотря на все связи и опыт, которые та работа могла бы дать», — приводит слова Талалаева Sport24.

Он отметил, что, отказавшись от работы в сборной, уже на следующий день улетел в Краснодар, где стал старшим тренером ФК «Кубань».

«Мне нравилась эта работа — ни капельки не жалею о своём решении», — добавил 46-летний специалист.

Капелло руководил сборной России с 2012 по 2015 год, и под его руководством команда квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира 2014 года, но не сумела выйти из группы с Южной Кореей, Бельгией и Алжиром.

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