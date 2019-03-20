Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира в Сайтаме

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Чемпион России по фигурному катанию среди юниоров Даниил Самсонов, являющийся воспитанником Этери Тутберидзе, поделился ожиданиями от выступления соотечественников на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира в Сайтаме
  • ©Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Я очень верю в Алину Загитову, буду держать кулачки за её успешное выступление. Очень уважаю стремление Саши Самарина выучить и показать что-то новое, сложное. Ну и, безусловно, с огромным интересом буду следить за всеми остальными нашими мальчиками и девочками и болеть за них, а также наблюдать за мировыми лидерами в мужском катании: Нэтаном Ченом, Сёмой Уно и Юдзуру Ханю», — приводит слова 13-летнего Самсонова Sport24.

Мировое первенство 2019 года стартовало в Сайтаме 20 марта.

Ранее сообщалось, что Бетина Попова отреагировала на слова Анны Погорилой о показательном номере Елизаветы Туктамышевой.

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