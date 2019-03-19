Промоутер Гаджиев отреагировал на угрозы бойца MMA Брандао

Глава российской промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал угрозы со стороны бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата бразильца Диего Брандао.

«Брандао подписал контракт с лигой ACA, имея действующее соглашение с Fight Nights Global. Считаю, таким образом он не только по отношению к Fight Nights и ACA проявил непрофессионализм, но и по отношению ко всей индустрии», — цитирует промоутера Sport24.

По его словам, организация не имеет долгов перед спортсменом. Он заявил, что на данный момент бразилец занимается обычной провокацией. При этом Гаджиев подтвердил, что Брандао опубликовал личную переписку с ним.

«Он получал деньги вперёд, но свои обязательства патологически не выполнял. Все знают, какие он концерты закатывал в России, вёл себя непрофессионально. Сейчас, не получая боёв, он подписывает контракт с другой организацией, не переговорив с нами. Вот вам и весь Диего», — сказал Гаджиев.

Ранее экс-боец UFC пригрозил расправой российскому промоутеру.