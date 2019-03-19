Киевское «Динамо» ответило на заявление «Челси» по поводу расистских выкриков
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«Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом «Челси» сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений», — говорится в сообщении на официальном сайте киевлян.
В заявлении также отмечается, что делегат матча, двое офицеров безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), судьи, наблюдатель арбитража и наблюдатель ФАРЕ также не увидели проявлений расизма.
Ранее «Челси» подал в УЕФА жалобу на проявление расизма в матче с киевским «Динамо».