Киевское «Динамо» ответило на заявление «Челси» по поводу расистских выкриков

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Киевское «Динамо» отреагировало на заявления лондонского «Челси» по поводу проявления расизма в адрес полузащитника англичан Каллума Хадсона-Одои со стороны фанатов украинского клуба во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.
Киевское «Динамо» ответило на заявление «Челси» по поводу расистских выкриков
  • ©Str/ZUMAPRESS.com
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«Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом «Челси» сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений», — говорится в сообщении на официальном сайте киевлян.

В заявлении также отмечается, что делегат матча, двое офицеров безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), судьи, наблюдатель арбитража и наблюдатель ФАРЕ также не увидели проявлений расизма.

Ранее «Челси» подал в УЕФА жалобу на проявление расизма в матче с киевским «Динамо».

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