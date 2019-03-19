Глава РФС поделился впечатлениями от встречи с игроками сборной России по футболу

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился впечатлениями от встречи с игроками национальной команды на тренировочном сборе перед матчами квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

«Можно сказать, что сегодня я познакомился с командой. Безусловно, с кем-то мы встречались и раньше, но со многими сегодня контактировал впервые», — заявил Дюков.

Он отметил, что общение с командой прошло в рабочем ключе.

«Атмосфера в команде бодрая, настрой рабочий, все прекрасно понимают, как важно начать отборочную команду успешно. Задача одна — завоевать путёвку и принять участие в Евро-2020», — добавил функционер.

Тренировочный сбор стартовал в Новогорске 17 марта. Матч с Бельгией запланирован на 21 марта. Игра с Казахстаном состоится 24 марта.

Ранее Дюков заявил, что комитет РФС по этике даст оценку словам Павла Погребняка о легионерах.