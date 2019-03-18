Блогер Варламов не смотрел скандальное шоу со своим участием на канале «Зенита»

Короткая ссылка
Блогер Илья Варламов признался, что не смотрел скандальное шоу со своим участием на канале петербургского клуба «Зенит» перед матчем 20-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».
Блогер Варламов не смотрел скандальное шоу со своим участием на канале «Зенита»
  • © РИА Новости

«Я не смотрел эфир. Заранее записал ролик и отправил его. Меня там вызвонили на две минуты буквально. Я в поезде был. Ничего не видел, не следил и не знаю, что было», — приводит слова блогера «360».

Он отметил, что видел критику программы в социальных сетях, но не собирается делать выводы, не посмотрев её.

«Подожду, когда выложат эфир, и посмотрю», — сказал Варламов.

«Зенит» запустил новый интерактивный канал Z+. На нём в прямом эфире транслировался матч со «Спартаком», а перед ним было показано шоу с участием медийных персон. Программа была резко встречена в интернете из-за наличия нецензурной брани.

Ранее сообщалось, что в «Зените» не намерены закрывать клубный канал после скандального шоу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить