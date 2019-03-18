Блогер Варламов не смотрел скандальное шоу со своим участием на канале «Зенита»

Блогер Илья Варламов признался, что не смотрел скандальное шоу со своим участием на канале петербургского клуба «Зенит» перед матчем 20-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«Я не смотрел эфир. Заранее записал ролик и отправил его. Меня там вызвонили на две минуты буквально. Я в поезде был. Ничего не видел, не следил и не знаю, что было», — приводит слова блогера «360».

Он отметил, что видел критику программы в социальных сетях, но не собирается делать выводы, не посмотрев её.

«Подожду, когда выложат эфир, и посмотрю», — сказал Варламов.

«Зенит» запустил новый интерактивный канал Z+. На нём в прямом эфире транслировался матч со «Спартаком», а перед ним было показано шоу с участием медийных персон. Программа была резко встречена в интернете из-за наличия нецензурной брани.

Ранее сообщалось, что в «Зените» не намерены закрывать клубный канал после скандального шоу.