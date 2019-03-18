Финал Кубка России по футболу состоится 22 мая

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Стала известна дата финального матча Кубка России по футболу.
Финал Кубка России по футболу состоится 22 мая
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Как сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), финал турнира состоится 22 мая. При этом место проведения матча ещё не определено.

Названы также даты полуфиналов, которые пройдут в рамках двухматчевого противостояния. Московский «Локомотив» сыграет с «Ростовом» 3 апреля и 15 мая, а екатеринбургский «Урал» встретится с тульским «Арсеналом» 4 апреля и 16 мая.

Ранее стала известна дата матча «Спартак» — ЦСКА во втором круге РПЛ.

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