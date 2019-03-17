Хет-трик Родригеса помог «Баварии» разгромить «Майнц» в матче Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
Хет-трик Родригеса помог «Баварии» разгромить «Майнц» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Баварии» отличились Роберт Левандовски, Кингсли Коман, Альфонсо Дэвис и Хамес Родригес, оформивший хет-трик.

Дэвис стал первым игроком 2000 года рождения, забившим за «Баварию», а Родригес впервые оформил хет-трик, играя за мюнхенский клуб. Он также стал первым колумбийским футболистом, забившим три мяча в одном матче Бундеслиги.

«Бавария» набрала 60 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая дортмундскую «Боруссию» (60 очков) по дополнительным показателям. «Майнц» с 30 очками остался на 13-м месте.

Ранее сообщалось, что гол Марко Ройса на 92-й минуте принёс «Боруссии» победу над «Гертой» в матче Бундеслиги.

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