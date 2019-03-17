Стало известно, когда «Тоттенхэм» сыграет первый матч на новом стадионе

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил, что сыграет на новом стадионе в нынешнем сезоне.

Как сообщает официальный сайт коллектива, первый матч на новой арене «Тоттенхэм» проведёт 3 апреля. В этот день «шпоры» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграют с «Кристал Пэлас».

Отмечается, что «Тоттенхэм» также проведёт на новом стадионе матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Ранее Стипе Плетикоса рассказал, кто, по его мнению, выиграет ЛЧ в нынешнем сезоне.