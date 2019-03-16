Гусев: Смолов снова нашёл себя

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова после возобновления сезона.

«Федя всегда был одним из лучших нападающих страны после того, как оказался в «Краснодаре», хотя порой выпадал из обоймы из-за травм. Да, осенью после перехода в «Локо» ему приходилось тяжеловато. К тому же Смолов не мог восстановиться после личной неудачи на чемпионате мира. Но подобное случается в жизни каждого футболиста, а сейчас Фёдор снова нашёл себя», — заявил трёхкратный чемпион страны в интервью RT.

Также Гусев усомнился в том, что для футболиста матч с «Краснодаром» станет особенно принципиальным.

«В этом плане всё зависит от того, как игрок расстался с тем или иным коллективом. Если расставание получилось болезненным, со скандалами и битьём посуды, то в будущем можно смело ждать принципиального противостояния. Но Смолов ушёл из «Краснодара» без ругани. Он принёс южанам немало пользы и спокойно перешёл в «Локо». Поэтому не думаю, что Фёдор начнёт рвать и метать, чтобы огорчить бывший коллектив. Он будет стараться забить, как и в матче с любой другой командой», — добавил эксперт.

Ранее Гусев назвал игру «Краснодара» одной из лучших в России.