Гусев: Смолов снова нашёл себя

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Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова после возобновления сезона.

«Федя всегда был одним из лучших нападающих страны после того, как оказался в «Краснодаре», хотя порой выпадал из обоймы из-за травм. Да, осенью после перехода в «Локо» ему приходилось тяжеловато. К тому же Смолов не мог восстановиться после личной неудачи на чемпионате мира. Но подобное случается в жизни каждого футболиста, а сейчас Фёдор снова нашёл себя», — заявил трёхкратный чемпион страны в интервью RT.

Также Гусев усомнился в том, что для футболиста матч с «Краснодаром» станет особенно принципиальным. 

«В этом плане всё зависит от того, как игрок расстался с тем или иным коллективом. Если расставание получилось болезненным, со скандалами и битьём посуды, то в будущем можно смело ждать принципиального противостояния. Но Смолов ушёл из «Краснодара» без ругани. Он принёс южанам немало пользы и спокойно перешёл в «Локо». Поэтому не думаю, что Фёдор начнёт рвать и метать, чтобы огорчить бывший коллектив. Он будет стараться забить, как и в матче с любой другой командой», — добавил эксперт. 

Ранее Гусев назвал игру «Краснодара» одной из лучших в России.

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