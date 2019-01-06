Источник: футболист «Спартака» Попов желает перейти в «Ростов» после срыва трансфера в «Динамо»
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на бывшего пресс-атташе московского «Динамо» Константина Алексеева.
По его данным, руководство бело-голубых оказалось не готово провести трансфер. При этом наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов хотел видеть игрока в клубе, сам Попов также выражал готовность к переходу.
Теперь болгарин сделал выбор в пользу «Ростова».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги Попов отдал одну результативную передачу в 13 матчах.
Ранее сообщалось, что Попов близок к переходу в «Динамо».