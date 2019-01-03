Уайт не исключил, что Макгрегор может не вернуться в смешанные единоборства

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение насчёт возможного продолжения карьеры ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Я надеюсь, что мы увидим Конора Макгрегора. Когда этот парень фокусируется, он совершает удивительные вещи», — приводит слова Уайта MMA News.

Он отметил, что боям, музыкальным группам и многим другим сферам вредят деньги, и акцентировал внимание на том, что Макгрегор заработал их в большом количестве, и не только в UFC.

«Он настоящий боец до мозга костей. Посмотрим, как всё сложится. Знаете, он всё ещё имеет дело со многими вещами, которые приносят деньги. От денег много проблем: и личных, и профессиональных, и других. Как только он всё решит, посмотрим, что будет», — добавил глава UFC.

Ранее Уайт заявил, что повторный бой Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова состоится в 2019 году.