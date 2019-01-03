Уайт не исключил, что Макгрегор может не вернуться в смешанные единоборства

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение насчёт возможного продолжения карьеры ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Уайт не исключил, что Макгрегор может не вернуться в смешанные единоборства
  • Reuters

«Я надеюсь, что мы увидим Конора Макгрегора. Когда этот парень фокусируется, он совершает удивительные вещи», — приводит слова Уайта MMA News.

Он отметил, что боям, музыкальным группам и многим другим сферам вредят деньги, и акцентировал внимание на том, что Макгрегор заработал их в большом количестве, и не только в UFC.

«Он настоящий боец до мозга костей. Посмотрим, как всё сложится. Знаете, он всё ещё имеет дело со многими вещами, которые приносят деньги. От денег много проблем: и личных, и профессиональных, и других. Как только он всё решит, посмотрим, что будет», — добавил глава UFC.

Ранее Уайт заявил, что повторный бой Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова состоится в 2019 году.

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