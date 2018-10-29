Бердыев прокомментировал ничью в матче РПЛ «Рубин» — «Спартак»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал игру своих подопечных в домашнем матче с московским «Спартаком», который завершился вничью (1:1).

«Это тот случай, когда есть удовлетворение от игры, а не от результата. Ребята заслужили большего», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Он также объяснил выход на поле Егора Сорокина, гол которого принёс казанцам ничью.

«Не хватало давления в центре. Бухаров вышел неплохо, но был нужен ещё один игрок, который бы по центру атаковал и откликался на подачи», — сказал Бердыев.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что ничья в матче с «Рубином» справедлива.