Бердыев прокомментировал ничью в матче РПЛ «Рубин» — «Спартак»
«Это тот случай, когда есть удовлетворение от игры, а не от результата. Ребята заслужили большего», — приводит слова специалиста «Чемпионат».
Он также объяснил выход на поле Егора Сорокина, гол которого принёс казанцам ничью.
«Не хватало давления в центре. Бухаров вышел неплохо, но был нужен ещё один игрок, который бы по центру атаковал и откликался на подачи», — сказал Бердыев.
Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что ничья в матче с «Рубином» справедлива.