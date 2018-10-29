Лыжник Легков включён в новый пул тестирования РУСАДА

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Завершивший карьеру олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков включён в пул допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Лыжник Легков включён в новый пул тестирования РУСАДА
  • РИА Новости

По информации, представленной пресс-службой РУСАДА, Легков был включён в расширенный пул тестирования.

РУСАДА также имеет национальный регистрируемый пул тестирования. В него входят практически все ведущие российские спортсмены, не включённые в международные пулы и активно участвующие в соревнованиях.

Спортсмен может быть исключён из пула допинг-тестирования, если заявляет о завершении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что лыжник Устюгов повредил руку на сборах в Италии.

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