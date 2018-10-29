Лыжник Легков включён в новый пул тестирования РУСАДА
- РИА Новости
По информации, представленной пресс-службой РУСАДА, Легков был включён в расширенный пул тестирования.
РУСАДА также имеет национальный регистрируемый пул тестирования. В него входят практически все ведущие российские спортсмены, не включённые в международные пулы и активно участвующие в соревнованиях.
Спортсмен может быть исключён из пула допинг-тестирования, если заявляет о завершении спортивной карьеры.
Ранее сообщалось, что лыжник Устюгов повредил руку на сборах в Италии.