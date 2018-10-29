Бывший главный тренер сборной Англии по футболу находится в тяжёлом состоянии

Бывший наставник сборной Англии по футболу Гленн Ходдл находится в тяжёлом состоянии после сердечного приступа.

«Его родственники благодарны всей футбольной семье и всем, кто прислал тёплые сообщения со словами поддержки, это очень ценно. Врачи рекомендуют Гленну как можно больше отдыхать. Поэтому его семья вновь обращается с просьбой об уважении частной жизни в течение этого периода. Гленн находится в тяжёлом состоянии, но хорошо реагирует на лечение», — приводит слова представителя тренера Sky Sports.

Ранее Ходдл был госпитализирован в свой день рождения.