Бывший главный тренер сборной Англии по футболу находится в тяжёлом состоянии

Короткая ссылка
Бывший наставник сборной Англии по футболу Гленн Ходдл находится в тяжёлом состоянии после сердечного приступа.
Бывший главный тренер сборной Англии по футболу находится в тяжёлом состоянии
  • Reuters

«Его родственники благодарны всей футбольной семье и всем, кто прислал тёплые сообщения со словами поддержки, это очень ценно. Врачи рекомендуют Гленну как можно больше отдыхать. Поэтому его семья вновь обращается с просьбой об уважении частной жизни в течение этого периода. Гленн находится в тяжёлом состоянии, но хорошо реагирует на лечение», — приводит слова представителя тренера Sky Sports.

Ранее Ходдл был госпитализирован в свой день рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить