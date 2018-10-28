Гимн Израиля впервые прозвучал в ОАЭ на турнире по дзюдо
Как сообщает Haaretz, событие произошло во второй день соревнований, его свидетелем стала министр культуры и спорта Израиля Мири Регев.
Отмечается, что на прошлогодних соревнованиях в ОАЭ после победы израильского дзюдоиста Таля Фликера играл гимн Международной федерации дзюдо.
Между ОАЭ и Израилем нет ни дипломатических, ни экономических отношений, поскольку Эмираты не признают право Израиля на существование.
Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт объединённого ЧМ по борьбе в Будапеште.