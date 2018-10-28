Гимн Израиля впервые прозвучал в ОАЭ на турнире по дзюдо

Гимн Израиля прозвучал в ОАЭ в честь победы на турнире по дзюдо израильтянина Саги Муки в весовой категории до 81 кг.

Как сообщает Haaretz, событие произошло во второй день соревнований, его свидетелем стала министр культуры и спорта Израиля Мири Регев.

Отмечается, что на прошлогодних соревнованиях в ОАЭ после победы израильского дзюдоиста Таля Фликера играл гимн Международной федерации дзюдо.

Между ОАЭ и Израилем нет ни дипломатических, ни экономических отношений, поскольку Эмираты не признают право Израиля на существование.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт объединённого ЧМ по борьбе в Будапеште.