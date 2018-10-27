Фернандеш поехал с «Локомотивом» в Красноярск после отказа пожать Сёмину руку

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Португальский полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш отправился с командой в Красноярск на матч РПЛ с «Енисеем» несмотря на отказ пожать Юрию Сёмину руку во время игры Лиги чемпионов с «Порту».

Тренерский штаб железнодорожников взял на встречу 12-го тура РПЛ следующих футболистов.

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

Защитники: Идову, Хеведес, Ротенберг, Кверквелия, Маргасов, Лысов, Лапшов;

Полузащитники: Фернандеш, Крыховяк, Антон Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук, Куликов, Тугарев, Миронов;

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов.

Об этом сообщает официальный сайт «Локомотива».

Ранее Фернандеш объяснил, почему не пожал руку Сёмину после замены.

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