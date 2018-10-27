Фернандеш поехал с «Локомотивом» в Красноярск после отказа пожать Сёмину руку

Португальский полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш отправился с командой в Красноярск на матч РПЛ с «Енисеем» несмотря на отказ пожать Юрию Сёмину руку во время игры Лиги чемпионов с «Порту».

Тренерский штаб железнодорожников взял на встречу 12-го тура РПЛ следующих футболистов. Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков; Защитники: Идову, Хеведес, Ротенберг, Кверквелия, Маргасов, Лысов, Лапшов; Полузащитники: Фернандеш, Крыховяк, Антон Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук, Куликов, Тугарев, Миронов; Нападающие: Эдер, Жемалетдинов. Об этом сообщает официальный сайт «Локомотива». Ранее Фернандеш объяснил, почему не пожал руку Сёмину после замены.