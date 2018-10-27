Фернандеш поехал с «Локомотивом» в Красноярск после отказа пожать Сёмину руку
Тренерский штаб железнодорожников взял на встречу 12-го тура РПЛ следующих футболистов.
Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;
Защитники: Идову, Хеведес, Ротенберг, Кверквелия, Маргасов, Лысов, Лапшов;
Полузащитники: Фернандеш, Крыховяк, Антон Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук, Куликов, Тугарев, Миронов;
Нападающие: Эдер, Жемалетдинов.
Об этом сообщает официальный сайт «Локомотива».
Ранее Фернандеш объяснил, почему не пожал руку Сёмину после замены.