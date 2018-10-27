Спиридонов: «Спартаку» нужно искать новых игроков, а не тренера

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Известный волейболист, а также болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал тренерскую рокировку в команде и посоветовал клубу искать новых футболистов.
Спиридонов: «Спартаку» нужно искать новых игроков, а не тренера
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Обязательно пойду на матч «Рубин» — «Спартак», билеты уже на руках. Надеюсь на победу «Спартака». По поводу перспектив Рауля Рианчо не могу ничего сказать. Мне кажется, нужно новых игроков искать, а не нового тренера», — приводит слова Спиридонова РИА Новости.

Также волейболист скептически отнёсся к появлению в основе красно-белых большого числа молодых игроков.

«Нужно дать Роману Ерёменко сыграться с командой, позволить молодым почувствовать игру. А пока молодёжь в «Спартаке» только начинает, и понятно, что в этой ситуации будут и хорошие, и плохие результаты. Я не думаю, что они уже набрались такого опыта, чтобы прямо сейчас давать результат в основной команде», — добавил Спиридонов.

Ранее Олег Кононов отказался комментировать тему возможного ухода в «Спартак».

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