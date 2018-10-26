Фигуристка Туктамышева высказалась о скандале с участием футболистов Кокорина и Мамаева
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- РИА Новости
«Даже не знаю, как комментировать такие выходки. Просто считаю, что если ты публичная личность и уважающий себя спортсмен, нельзя поступать подобным образом. Это не мужской поступок. Никогда не понимала тех, кто так легко и просто распускает руки», — приводит слова Туктамышевой Sport24.
Она отметила, что теперь футболистам нужно приложить максимум усилий, чтобы выйти из ситуации достойно.
«Публично, не по бумажке, извиниться для начала», — добавила фигуристка.
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву в СИЗО выдали мяч.