Панарин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

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Российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан третьей звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В матче против «Сент-Луис Блюз» Панарин отдал три результативные передачи, а его команда одержала победу – 7:4.

Первой звездой дня назван голкипер клуба «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, оформивший шатаут во встрече с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Вратарь отразил 26 бросков по воротам.

Второй звездой дня признан нападающий «Даллас Старз» Джейсон Дикинсон, который в матче с «Анахайм Дакс» (5:2) оформил дубль и отдал результативную передачу.

Ранее три передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис».

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