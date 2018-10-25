На юго-западе Москвы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70»

На юго-западе Москвы планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70», сообщает портал мэра и правительства.

«В настоящее время идёт возведение надземной части здания. Устройство монолитного каркаса выполнено на 58%, заканчиваются работы по устройству наружных инженерных сетей», — заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Площадь объекта составит 4,8 тыс. кв. м. В комплексе будут проводиться тренировки, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, передаёт m24.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве рассказали о ходе строительства спортивных объектов в «Лужниках».