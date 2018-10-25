Кутепов и Ерёменко остались в запасе «Спартака» на матч с «Рейнжерс»

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Стал известен состав московского «Спартака» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с шотландским «Глазго Рейнджерс».
Кутепов и Ерёменко остались в запасе «Спартака» на матч с «Рейнжерс»
  • РИА Новости

В запасе красно-белых остались защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Роман Ерёменко и Ивелин Попов.

Полностью состав москвичей выглядит следующим образом: Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Игнатов, Ташаев, Ломовицкий, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Петкович, Кутепов, Попов, Р. Ерёменко, Ханни, Тимофеев.

Состав «Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Уорролл, Флэнаган, Джек, Кент, Л. Кулибали, Эжариа, Кандеяш, Морелос.

Запасные: Фодеринхэм, Холлидей, Маккрорай, Катич, Грезда, Лафферти, Миддлтон.

Это будет первый для «Спартака» матч после увольнения наставника команды Массимо Карреры. Время начала игры — 22:00 мск.

Ранее Бывший гендиректор «Спартака» дал прогноз на матч против «Рейнджерс».

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