Кутепов и Ерёменко остались в запасе «Спартака» на матч с «Рейнжерс»
- РИА Новости
В запасе красно-белых остались защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Роман Ерёменко и Ивелин Попов.
Полностью состав москвичей выглядит следующим образом: Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Игнатов, Ташаев, Ломовицкий, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Петкович, Кутепов, Попов, Р. Ерёменко, Ханни, Тимофеев.
Состав «Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Уорролл, Флэнаган, Джек, Кент, Л. Кулибали, Эжариа, Кандеяш, Морелос.
Запасные: Фодеринхэм, Холлидей, Маккрорай, Катич, Грезда, Лафферти, Миддлтон.
Это будет первый для «Спартака» матч после увольнения наставника команды Массимо Карреры. Время начала игры — 22:00 мск.
Ранее Бывший гендиректор «Спартака» дал прогноз на матч против «Рейнджерс».