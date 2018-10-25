«Анжи» наказали за баннер о Кокориных

КДК РФС оштрафовал на 100 тыс. рублей махачкалинский «Анжи» за несогласованный баннер, посвящённый братьям Кокориным, во время матча чемпионата России с московским ЦСКА.

«Несогласованный баннер у болельщиков «Анжи»: «Кокорины, всё будет хорошо». «Анжи» оштрафован на 25 тыс. рублей. Также «Анжи» получил шесть жёлтых карточек. Это неподобающее поведение команды — за это штраф 100 тыс. рублей», — передаёт слова главы КДК Артура Григорьянца «Чемпионат».

Московский «Спартак» по итогам заседания КДК оштрафован на 20 тыс. рублей за баннер «Пудрило 26». Также команде назначен штраф в размере 80 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нанёс первый удар по мячу перед матчем РПЛ между «Анжи» и ЦСКА.