«Анжи» наказали за баннер о Кокориных
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«Несогласованный баннер у болельщиков «Анжи»: «Кокорины, всё будет хорошо». «Анжи» оштрафован на 25 тыс. рублей. Также «Анжи» получил шесть жёлтых карточек. Это неподобающее поведение команды — за это штраф 100 тыс. рублей», — передаёт слова главы КДК Артура Григорьянца «Чемпионат».
Московский «Спартак» по итогам заседания КДК оштрафован на 20 тыс. рублей за баннер «Пудрило 26». Также команде назначен штраф в размере 80 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений.
Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нанёс первый удар по мячу перед матчем РПЛ между «Анжи» и ЦСКА.