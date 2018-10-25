Главный тренер московского «Динамо» Хохлов оценил состояние команды после спада в сентябре

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов в беседе с газетой «Известия» оценил состояние команды после спада в сентябре.

«Я бы не назвал кризисом ту серию поражений, что была в сентябре. Да, случился небольшой провальчик. Или спад — называйте как хотите», — заявил он.

По его словам, слово «кризис» применимо к проблемам гораздо большего масштаба, которых у «Динамо» не было.

«Но, выиграв у «Зенита», нам нужно просто продолжать одерживать победы, не терять очки», — считает Хохлов.

В таком случае, добавил он, можно будет говорить, что команда справилась с ситуацией.

Ранее спортивный журналист Александр Кузмак в беседе с изданием «Реальное время» прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне.