Глушаков заявил, что планирует встретиться с фанатами «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что планирует провести встречу с фанатами красно-белых.

«Да, это (встреча с фанатами. — RT) в моих планах. Больше ничего сказать не могу», — цитирует футболиста Sport24.

Ранее Глушаков и его партнёр по команде Андрей Ещенко были отстранены от работы с основным составом «Спартака» после лайка публикации актёра Дмитрия Назарова с критикой экс-наставника Массимо Карреры.

После увольнения тренера Глушаков вернулся к работе с основой, что возмутило болельщиков московского клуба.

Ранее Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым.