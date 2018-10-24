Рианчо: изначально «Спартак» хотел подписать со мной трёхлетний контракт

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, как относится к слухам о том, что руководство клуба продолжает поиски нового наставника команды.

«С одной стороны, это хорошо, потому что клуб должен действовать на опережение. Сейчас я работаю в «Спартаке», но я не ухватился и не держусь за это кресло. Я чувствую тот же самый прессинг и ответственность, как если бы я был на контракте. Изначально руководство хотело подписать со мной соглашение на три года, но я настоял, чтобы оно было однолетним. Если от меня устанут, то через шесть месяцев я уеду домой и буду счастлив», — рассказал Рианчо в разговоре с RT.

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