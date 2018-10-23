Экс-тренер «Спартака» не удивится, если клуб возглавит Венгер

Бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал отставку итальянца Массимо Карреры с поста наставника красно-белых.

«Специалисты должны быть адаптированы к тому, что работают до тех пор, пока есть результат. Это особенность нашей профессии. Думаю, Каррера был готов к увольнению. Это футбольная тренерская жизнь, это нормально. Каррере после большого перерыва удалось привести «Спартак» к чемпионству. Это не нужно забывать. Но в то же время там привыкли побеждать», — цитирует Грозного «Спорт день за днём».

Он также заявил, что был бы не удивлён приходу в «Спартак» бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

«Однажды он сказал, что философия «Спартака» похожа на философию «Арсенала». Мы играли в идентичный футбол. Поэтому «Спартаку» нужен либо Романцев, либо Арсен Венгер», — сказал Грозный.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее сообщалось, что 23 октября Каррера проведёт прощальную встречу с футболистами «Спартака».