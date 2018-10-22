Стали известны имена арбитров матчей «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил составы бригад арбитров, которые рассудят матчи российских клубов третьего тура Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Главным арбитром на матч Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Порту» назначен Бобби Мэдден из Шотландии. Помогать Мэддену будут его соотечественники Фрэнсис Коннор и Алан Малвэнни. Дополнительные помощники судьи — Джон Битон и Алан Муйр. Резервным арбитром станет Дуглас Поттер.

Матч Лиги Европы, в котором сыграют «Зенит» и «Бордо», обслужит бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Брыхом. Марк Борш и Штефан Лупп будут помогать Брыху, Бастиан Данкерт и Марко Фритц назначены дополнительными ассистентами, Маркус Хекер — четвёртым судьёй.

Марко Гвида из Италии рассудит «Стандарт» и «Краснодар». Его помощниками станут Мауро Тонолини и Филиппо Мели, дополнительными ассистентами — Массимилиано Иррати и Мичел Фабри, а Фабьяно Прети — четвёртым рефери.

Матч «Рейнджерс» и «Спартака» обслужит бригада арбитров из Голландии. Кевин Блом назначен главными рефери, его ассистенты — Чарльз Схаап и Йоост ван Зуйлен. Дополнительными помощниками арбитра будут Камфус Йохем и Симен Мулдер. Резервный судья — Бас ван Донген.

Матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Порту» пройдёт 24 октября. Начало в 22:00 мск.

Встречи Лиги Европы состоятся 25 октября. Матч «Зенита» начнётся в 19:55 мск, а «Спартака» и «Краснодара» — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА.