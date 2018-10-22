Егоров признал ошибку арбитра в эпизоде с Боккетти в матче РПЛ «Спартак» — «Арсенал»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров признал, что арбитр Михаил Вилков допустил ошибку в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом».

«В моём понимании это пенальти и красная карточка. Мне ещё со стадиона показалось, что это 11-метровый. И тут неважно, 2-я минута или 62-я. Пенальти — ключевое решение в матче. Если страшно — сиди дома. Судья должен принять решение в любой момент матча, хоть на первых секундах», — приводит слова Егорова Sport24.

Таким образом, по словам Егорова, Вилков должен был назначить пенальти в ворота «Арсенала» и удалить Георги Костадинова за нарушение правил на защитнике «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Встреча завершилась победой «Арсенала» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко назвал закономерным увольнение Массимо Карреры из «Спартака».