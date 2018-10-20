Наумов рассказал о том, как Смородская выбирала футболистов для «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как другая экс-глава клуба, Ольга Смородская, выбирала футболистов для команды.
Наумов рассказал о том, как Смородская выбирала футболистов для «Локомотива»
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«Смородская, когда она пришла вместо меня, убила наповал одной такой интересной вещью. Мы с ней сидим, разговариваем, и она спрашивает: «Ты как игроков покупаешь?» Я объясняю ей всю цепочку, на что Ольга Юрьевна отвечает: «Я так делать не буду». Спрашиваю: «А как вы делать будете?» Она отвечает: «Я вот посмотрела запись, игрок мне понравился, и я его покупаю». Говорю: «Послушайте, а как вы по записи можете определить, он сильный или слабый игрок?» Смородская на меня посмотрела как на дурака: «О чём вы говорите? Я 20 лет болельщица ЦСКА. Я что, не смогу отличить хорошего футболиста от плохого?» — рассказал Наумов в интервью «Живу спортом»

Также экс-президент клуба раскритиковал некоторые трансферы «Локомотива» при Смородской.

«Можно отдать по €30 млн за Мбарка Буссуфу и Лассана Диарра. А что в итоге? Здесь нужно было понимать, что играть на более высоком уровне, чем раньше, они уже не станут. С какой целью их тогда покупать? Если ты хочешь получить золотые медали, то не теряй огромные деньги на таких игроков. Нужно же ещё экономику считать», — добавил функционер. 

Ранее Наумов рассказал, как относится к скандалу с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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