Наумов: для Кокорина потеря футбола равносильна расстрелу

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как относится к скандалу с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Они совершили чудовищный поступок. Он вообще ни в какие рамки не лезет. Но даже самому большому преступнику всегда нужно дать шанс исправить своё положение. И вот те высказывания людей, которые говорят, что Мамаева с Кокориным надо отлучить от футбола, пожизненно дисквалифицировать, означают, что они не любят футбол и не играли никогда в эту прекрасную игру», — заявил бывший президент железнодорожников в интервью «Живу спортом».

Наумов призвал дать футболистам возможность исправиться.

«Для Кокорина потеря футбола равносильна расстрелу. Да, их надо наказать. Но в принципе ребята и так уже наказаны. Им нужно дать возможность исправиться и доказать, что они не потерянные для общества люди. В конце концов, Мамаев с Кокориным — молодые парни, что же мы их гробить-то будем?» — добавил Наумов.

Ранее адвокат брата Кокорина раскритиковал решение суда об аресте.