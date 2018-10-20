Наумов: для Кокорина потеря футбола равносильна расстрелу

Короткая ссылка
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как относится к скандалу с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Наумов: для Кокорина потеря футбола равносильна расстрелу
  • РИА Новости

«Они совершили чудовищный поступок. Он вообще ни в какие рамки не лезет. Но даже самому большому преступнику всегда нужно дать шанс исправить своё положение. И вот те высказывания людей, которые говорят, что Мамаева с Кокориным надо отлучить от футбола, пожизненно дисквалифицировать, означают, что они не любят футбол и не играли никогда в эту прекрасную игру», — заявил бывший президент железнодорожников в интервью «Живу спортом».

Наумов призвал дать футболистам возможность исправиться.

«Для Кокорина потеря футбола равносильна расстрелу. Да, их надо наказать. Но в принципе ребята и так уже наказаны. Им нужно дать возможность исправиться и доказать, что они не потерянные для общества люди. В конце концов, Мамаев с Кокориным — молодые парни, что же мы их гробить-то будем?» — добавил Наумов. 

Ранее адвокат брата Кокорина раскритиковал решение суда об аресте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить