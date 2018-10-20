Буффон признался, что его вдохновляет пример Роналду

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон признался, что пример нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вдохновляет его продолжать профессиональную карьеру.

«Должен поблагодарить Криштиану Роналду. Тем, что всё ещё играю и стремлюсь к чему-то, я обязан его подходу к работе. Его целеустремлённость и жажда побед невероятно вдохновляют меня», — приводит слова Буффона «Чемпионат» со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.

40-летний голкипер летом 2018 года на правах свободного агента перешёл из «Ювентуса» в ПСЖ.

Ранее Гонсало Игуаин заявил, что «Ювентус» отдал его из-за Роналду.