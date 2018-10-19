В «Локомотиве» рассказали о состоянии Чорлуки, получившего травму в матче РПЛ с «Ростовом»
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«Сейчас сложно сказать, но, думаю, он потянул заднюю поверхность бедра», — цитирует специалиста РИА Новости.
Чорлука не смог доиграть встречу с «Ростовом», вынужденно покинув поле на 81-й минуте. Теперь он рискует пропустить матч группового раунда Лиги чемпионов с португальским «Порту», который запланирован на 24 октября.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.