Суд обязал Глушакова выплачивать алименты до развода
- РИА Новости
«Суд наше ходатайство удовлетворил. До вынесения решения по ст. 108 Семейного кодекса установил алименты в долевом соотношении, речь идёт о трети от дохода», — приводит РИА Новости слова адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина.
19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене. При этом сторона супруги также обвиняет футболиста в выведении средств с общего счёта во время развода. Спортсмен, в свою очередь, рассчитывает забрать детей.
Ранее Жорин рассказал, что Глушаков перестал выплачивать деньги на содержание детей.