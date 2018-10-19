Суд обязал Глушакова выплачивать алименты до развода

Никулинский суд Москвы обязал полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова на время бракоразводного процесса выплачивать алименты супруге Дарье на содержание детей.

«Суд наше ходатайство удовлетворил. До вынесения решения по ст. 108 Семейного кодекса установил алименты в долевом соотношении, речь идёт о трети от дохода», — приводит РИА Новости слова адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина.

19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене. При этом сторона супруги также обвиняет футболиста в выведении средств с общего счёта во время развода. Спортсмен, в свою очередь, рассчитывает забрать детей.

Ранее Жорин рассказал, что Глушаков перестал выплачивать деньги на содержание детей.