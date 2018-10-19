Суд обязал Глушакова выплачивать алименты до развода

Короткая ссылка
Никулинский суд Москвы обязал полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова на время бракоразводного процесса выплачивать алименты супруге Дарье на содержание детей.
Суд обязал Глушакова выплачивать алименты до развода
  • РИА Новости

«Суд наше ходатайство удовлетворил. До вынесения решения по ст. 108 Семейного кодекса установил алименты в долевом соотношении, речь идёт о трети от дохода», — приводит РИА Новости слова адвоката Дарьи Глушаковой Сергея Жорина.

19 сентября стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление на развод. Стороны обвиняют друг друга в измене. При этом сторона супруги также обвиняет футболиста в выведении средств с общего счёта во время развода. Спортсмен, в свою очередь, рассчитывает забрать детей.

Ранее Жорин рассказал, что Глушаков перестал выплачивать деньги на содержание детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить