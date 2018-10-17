Анри считает, что «Монако» сможет побороться за попадание в тройку лучших в Лиге 1

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Главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал о перспективах команды улучшить положение в турнирной таблице.

«Все знают, что результат включает в себя множество составляющих. Я не люблю использовать слово «победа», но мы начнём побеждать, если качественно будем работать. Впереди длинный путь, и у нас достаточно очков, которые оставляют шанс финишировать в тройке лучших», — приводит слова Анри FourFourTwo.

Он отметил, что команде предстоит провести тяжёлую работу, но поставленная цель осуществима.

«Сперва нам нужно прекратить проигрывать, мы должны найти баланс. Этой команде нужны баланс и стабильность. Хочу, чтобы игроки моей команды получали от игры удовольствие и владели мячом, но сохраняли тактическую стройность», — добавил тренер.

По итогам девяти туров Лиги 1 «Монако» одержал всего одну победу при пяти поражениях и трёх ничьих. В турнирной таблице монегаски занимают 18-е место, набрав шесть очков.

Ранее Анри рассказал, что будет черпать вдохновение из опыта работы с Арсеном Венгером и Хосепом Гвардиолой.

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