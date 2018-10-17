Анри рассказал, что будет черпать вдохновение из опыта работы с Венгером и Гвардиолой

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, что будет черпать вдохновение из совместной работы с Арсеном Венгером и Хосепом Гвардиолой.

«Я многому научился у всех тренеров, с которыми работал. Неважно, были у нас хорошие отношения или мы конфликтовали: их знания отложились у меня в голове. С Арсеном я узнал много нового о футболе, он буквально поменял моё мышление. Он научил меня быть профессионалом, научил приносить пользу команде. Примером в профессии для меня будет Пеп (Гвардиола. — RT). Я заново научился играть, когда приехал к нему в «Барселону». С Пепом мы могли часами обсуждать футбол. Он на шаг впереди всех остальных», — приводит слова Анри FourFourTwo.

Под руководством Венгера Анри играл в лондонском «Арсенале» с 1999 по 2007 год, после чего перешёл в «Барселону», где три года выступал под руководством Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что Анри провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Монако».