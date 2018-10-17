Футболист «Барселоны» Видаль оштрафован на €800 тысяч за драку в ночном клубе

Полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на €800 тыс. за драку в ночном клубе Мюнхена.

Как сообщает Mundo Deportivo, такое решение было принято судом, рассматривавшим дело об инциденте, который произошёл в 2017 году в Мюнхене.

Отмечается, что брат Видаля — Сандрино, также участвовавший в драке, оштрафован на €18 тыс.

В сентябре 2017 года после победы «Баварии», за которую тогда выступал чилиец, над «Майнцем» братья устроили потасовку с другими посетителями в VIP-зале одного из ночных клубов Мюнхена, и в ходе драки Видаль-старший ударил одного из гостей клуба бутылкой по голове.

Ранее сообщалось, что Арда Туран оштрафован на €370 тыс. за драку в ночном клубе.