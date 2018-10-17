Футболист «Барселоны» Видаль оштрафован на €800 тысяч за драку в ночном клубе

Короткая ссылка
Полузащитник каталонской «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на €800 тыс. за драку в ночном клубе Мюнхена.
Футболист «Барселоны» Видаль оштрафован на €800 тысяч за драку в ночном клубе
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, такое решение было принято судом, рассматривавшим дело об инциденте, который произошёл в 2017 году в Мюнхене.

Отмечается, что брат Видаля — Сандрино, также участвовавший в драке, оштрафован на €18 тыс.

В сентябре 2017 года после победы «Баварии», за которую тогда выступал чилиец, над «Майнцем» братья устроили потасовку с другими посетителями в VIP-зале одного из ночных клубов Мюнхена, и в ходе драки Видаль-старший ударил одного из гостей клуба бутылкой по голове.

Ранее сообщалось, что Арда Туран оштрафован на €370 тыс. за драку в ночном клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить