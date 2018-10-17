Бывший наставник «Арсенала» Венгер рассказал когда вернётся к работе

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал когда планирует вернуться к тренерской деятельности.

«Сейчас заинтересованность в моих услугах проявляют по всему миру. Это и футбольные ассоциации, и национальные сборные. Думаю, я вновь начну работать 1 января. Чувствую себя отдохнувшим и готовым трудиться. Где? Пока не знаю», — цитирует Венгера Sky Sports.

Французский специалист возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы, и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров» Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский «Нагоя Грампус».

Ранее сообщалось, что Венгер может стать главным тренером мюнхенской «Баварии».