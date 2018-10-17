Адвокат Пака: Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы

Адвокат главы департамента Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян рассказал, почему футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за насильственные действия в отношении его клиента грозит до семи лет лишения свободы.

«Деяние, совершённое группой лиц, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. У каждого в группе лиц указана своя роль. Мамаев говорит, что Пака не бил. Но хулиганство заключается в грубом нарушении общественного порядка — в данном случае с использованием стула как орудия. У каждого была своя роль: кто-то мог бить, кто-то кричать, кто-то обзывать, кто-то следить за тем, чтобы никто не помешал», — приводит слова Удуняна «Спорт-Экспресс».

Также адвокат Пака опроверг информацию, согласно которой его клиент пожал руку Кокорину в ходе очной ставки.

«Извинения были принесены, они занесены в протокол. С какой целью — потому, что есть совесть, или с намерением избежать ответственности — сказать не берусь. Не видел, чтобы кто-то кому-то подавал руку. Это следственный изолятор, а не дружеская беседа», — добавил Удунян.

Ранее Кокорин и Мамаев попросили поместить их под домашний арест.