Российский хоккеист Исхаков госпитализирован после силового приёма в матче NCAA

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Российский нападающий «Университет Коннектикут» Руслан Исхаков, выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), госпитализирован после силового приёма от игрока Квиннипэкского университета Брогана Рафферти в матче чемпионата.
Российский хоккеист Исхаков госпитализирован после силового приёма в матче NCAA

Исхаков был доставлен в больницу в целях предосторожности, сообщает ESPN. Нарушитель Рафферти заработал удаление до конца матча.

После матча в команде сообщили, что новых сведений о здоровье Руслана нет.

17-летний российский хоккеист был выбран клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте 2018 года.

Ранее российский нападающий хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников перенёс операцию по пластике крестообразных связок колена.

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