Сборная Украины обыграла Чехию в матче Лиги наций

Сборная Украины по футболу одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Харькове, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола в матче стал Руслан Малиновский, отличившийся на 43-й минуте.

Следующим соперником украинцев станет национальная команда Словакии. Встреча пройдёт 16 ноября. Чехи проведут матч со Словакией 19 ноября.

В других матчах игрового дня Уэльс победил Ирландию (1:0), Казахстан разгромил Андорру (4:0) а Армения — Македонию (4:0), Болгария проиграла Норвегии (0:1), Гибралтар обыграл Лихтенштейн (2:1), Словения и Кипр завершили матч вничью (1:1), а Латвия потерпела разгромное поражение от Грузии (0:3).

Ранее сообщалось, что дубль Антуана Гризманна принёс Франции победу над Германией в матче Лиги наций.