Футболист «Ливерпуля» Мане получил травму в расположении сборной Сенегала
Как сообщает Mirror, 26-летний форвард получил повреждение руки на тренировке перед матчем с Суданом.
Отмечается, что по итогам медобследования игроку не стали накладывать гипс, но, вероятно, он пропустит предстоящую игру национальной команды.
Ранее стало известно, что нападающий сборной Египта Мохаммед Салах и защитник национальной команды Нидерландов Вирджил ван Дейк досрочно вернулись в расположение «Ливерпуля» из-за травм.