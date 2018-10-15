Футболист «Ливерпуля» Мане получил травму в расположении сборной Сенегала

Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала Садио Мане получил травму руки, находясь в расположении национальной команды.

Как сообщает Mirror, 26-летний форвард получил повреждение руки на тренировке перед матчем с Суданом.

Отмечается, что по итогам медобследования игроку не стали накладывать гипс, но, вероятно, он пропустит предстоящую игру национальной команды.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Египта Мохаммед Салах и защитник национальной команды Нидерландов Вирджил ван Дейк досрочно вернулись в расположение «Ливерпуля» из-за травм.