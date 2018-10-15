Дешам о словах Косельни: понимаю его невероятное разочарование

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение Лорана Косельни завершить выступления за национальную команду.
Дешам о словах Косельни: понимаю его невероятное разочарование
  • Reuters

«Я прочитал его слова. Он пострадал от травмы и пропуска чемпионата мира. Понимаю его невероятное разочарование», — приводит слова Дешама Daily Mail.

Он отметил, что связался с Косельни после получения им травмы и обсудил случившееся, а затем позвонил игроку в сентябре, чтобы узнать о его состоянии.

«Я сделал как минимум это. Мог бы сделать больше. Мы немного поговорили вчера… Его травмировала эта ситуация, она останется в памяти на всю жизнь. Но это не изменит того, что я думаю о нём как о человеке и игроке», — добавил специалист.

Косельни травмировался накануне чемпионата мира и не смог помочь команде выступить на мундиале.

Ранее сообщалось, что Косельни объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

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